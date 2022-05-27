18:43
27 Мая 2022 17:39
Заморозки ожидаются в двух областях Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заморозки ожидаются 28 мая в двух областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.
Днем 28 мая на севере, западе Костанайской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе области - туман. Ветер юго-западный днем на севере, западе 15-20 м/с. Ночью на западе области на поверхности почвы - заморозки два градуса.На западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на северо-западе области - туман. Ветер юго-западный ночью на востоке, днем на севере, западе области - порывы 15-20 м/с. Ночью на западе области ожидаются на поверхности почвы заморозки два градуса.
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