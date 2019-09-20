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Заморозки ожидаются в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях

20 Сентября 2019 20:13
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Заморозки ожидаются в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заморозки ожидаются в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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21 сентября в Акмолинской области ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса. Днем местами ожидаются гроза, ветер южный, юго-восточный, днем местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%.

21 сентября в Костанайской области местами ожидаются гроза, туман. Днем местами ветер юго-западный 15-20 м/с. Ночью местами заморозки 1-3 градуса. Вероятность шторма 90-95%

Ночью 21 сентября в Северо-Казахстанской области местами ожидаются на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса. Днем 21 сентября местами ожидается гроза. Ветер южный, юго-восточный, днем местами 15-20 м/с.

В Петропавловске днем 21 сентября ожидается гроза. Вероятность шторма 90-95%.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Костанайская область, Северо-Казахстанская область, Казгидромет,
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