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вчера 21:20
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вчера 17:03
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Заморозки ожидаются на юге страны, на севере – осадки, гололед
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С прохождением фронтальных разделов на северо-западе, севере, центре и востоке республике ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки, на востоке местами сильные, на западе, юге, юго-востоке - без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, гололед, туман, передает МИА «Казинформ».
В Акмолинской, Костоанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
В Павлодарской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20, м/с, ночью и утром местами гололед.
В Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман.
В Карагандинской области ночью и утром местами ожидаются туман, гололед.
Ночью в Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются заморозки 1-3 градуса.
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