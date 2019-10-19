Заморозки ожидаются на юге страны, на севере – осадки, гололед

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С прохождением фронтальных разделов на северо-западе, севере, центре и востоке республике ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки, на востоке местами сильные, на западе, юге, юго-востоке - без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, гололед, туман, передает МИА «Казинформ».

В Акмолинской, Костоанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20, м/с, ночью и утром местами гололед.

В Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Карагандинской области ночью и утром местами ожидаются туман, гололед.

Ночью в Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются заморозки 1-3 градуса.