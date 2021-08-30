Заморозки ожидаются на севере Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз важнейших явлений погоды на 30 августа предствил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«Атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большей части РК – пройдут дожди, на севере и востоке сильные дожди с грозами, ожидается усиление ветра, на юге – с пыльной бурей, на севере, в центре, востоке, в горных районах юго-востока ожидается выпадение града. И только на западе, северо-западе и на крайнем севере страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков», - сообщили синоптики.

В Акмолинской области в центре, на юге и востоке ожидаются гроза, град, при грозе усиление ветра 15-20 м/с, на севере области туман.

В Павлодарской области в центре, на юго-востоке, востоке ожидается гроза, днем на востоке области град, при грозе усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской области на севере, востоке, в центре ожидается гроза, ночью и утром на севере, в центре области туман, при грозе усиление усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью на западе, северо-западе, севере днем на большей части ожидается гроза, днем на западе, севере, северо-западе, в центре – град, шквал, при грозе усиление ветра 15-20 м/с.

В горных, северо-восточных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, днем на западе, северо-востоке области – усиление ветра 15-20 м/с, на северо-востоке с пыльной бурей.

В горных районах Туркестанской области ожидается гроза с усиление ветра 15-20 м/с.

Утром и днем на юге, юго-востоке Кызылординской области ожидается гроза, в центре области усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в горных и предгорных районах Алматинской области ожидаются гроза, при грозе усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на юго-востоке Актюбинской области ожидается усиление ветра 16 м/с.

На севере Костанайской, на севере и западе Северо-Казахстанской областей ночью на поверхности почвы заморозки 2 градуса, ночью и утром на севере Костанайской области – туман.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской, Жамбылской областях, на большей части Кызылординской, Костанайской, Алматинской, местами в Карагандинской, на юге Восточно-Казахстанской, на западе Акмолинской, в центре Павлодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.