Заморозки ожидаются на севере Казахстана 1 сентября

На большей части территории Казахстана 1 сентября атмосферные фронтальные разделы по-прежнему сохранят неустойчивый характер погоды: ожидаются дожди с грозами, на востоке страны днем сильные дожди, град, шквал. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На западе, юго-востоке республики под влиянием отрога антициклона – погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра. На северо-западе РК в ночные и утренние часы прогнозируется туман.

На севере Акмолинской, Северо-Казахстанской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

В областях Абай, Улытау, на западе Западно-Казахстанской, вцентре, на востоке Атырауской, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на северо-западе, в центре Кызылординской, на юге, западе, в центре Актюбинской, на западе, севере, в центре Алматинской, на западе Восточно-Казахстанской, на западе, востоке Карагандинской, на юге Костанайской областей, в северной половине области Жетысу сохранится высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях,на юге областиУлытау, на западе, северо-западе, юге, в центреобласти Абай сохранится чрезвычайная пожарная опасность.