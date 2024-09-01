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    00:03, 01 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 1 сентября

    заморозки
    Фото: pixabay.com

    На большей части территории Казахстана 1 сентября атмосферные фронтальные разделы по-прежнему сохранят неустойчивый характер погоды: ожидаются дожди с грозами, на востоке страны днем сильные дожди, град, шквал. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На западе, юго-востоке республики под влиянием отрога антициклона – погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра. На северо-западе РК в ночные и утренние часы прогнозируется туман.

    На севере Акмолинской, Северо-Казахстанской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

    В областях Абай, Улытау, на западе Западно-Казахстанской, вцентре, на востоке Атырауской, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на северо-западе, в центре Кызылординской, на юге, западе, в центре Актюбинской, на западе, севере, в центре Алматинской, на западе Восточно-Казахстанской, на западе, востоке Карагандинской, на юге Костанайской областей, в северной половине области Жетысу сохранится высокая пожарная опасность.

    В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях,на юге областиУлытау, на западе, северо-западе, юге, в центреобласти Абай сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Регионы Казгидромет
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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