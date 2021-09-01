Заморозки ожидаются на большей части Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Холодный Северо-западный антициклон, вызвавший понижение температуры воздуха в северной половине страны, смещаясь в восточном направлении, вызовет ночные заморозки на поверхности почвы в северных регионах Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей. Об этом передает МИА «Казинформ».

Погода на большей части республики, под влиянием антициклона, сохранится без осадочной, за исключением западных регионов страны, а также горных районов юго-востока страны, где под влиянием атмосферных фронтов ожидаются дожди, 2-3 сентября - сильные дожди с грозами и усилением ветра.

На большей части страны ожидается постепенное повышение температуры воздуха днем до 25-30, в южной половине республики до 37 градусов тепла. Лишь на западе страны ожидается спад жары до 17-25 тепла.