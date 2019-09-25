+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 13 °С
USD 386.44 EUR 425.01
RUB 6.07 CNY 54.40
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Заморозки ожидаются 25 сентября в девяти регионах РК

25 Сентября 2019 00:49
Поделиться:
Заморозки ожидаются 25 сентября в девяти регионах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут ночью осадки (дождь, мокрый снег) днем дожди, местами ветер, туман, на юго-востоке - гроза. Об этом передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

Мокрый снег ожидается в Северном Казахстане
Осадки, ветер и заморозки прогнозируют 24 сентября в Казахстане О шторме с ветром до 28 метров в секунду предупредили атыраусцев В пяти регионах страны похолодает в ближайшие дни

По информации Казгидромета, в Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 25 м/с, ночью местами - туман.

В Акмолинской, Костанайской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, туман.

В Алматинской области при грозе, днем в Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Западно-Казахстансой, Актюбинской, Павлодарской областях местами ожидается туман.

В Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях ночью местами ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, на юге и юго-востоке Карагандинской, на юге Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив