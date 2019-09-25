Заморозки ожидаются 25 сентября в девяти регионах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут ночью осадки (дождь, мокрый снег) днем дожди, местами ветер, туман, на юго-востоке - гроза. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации Казгидромета, в Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 25 м/с, ночью местами - туман.

В Акмолинской, Костанайской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, туман.

В Алматинской области при грозе, днем в Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Западно-Казахстансой, Актюбинской, Павлодарской областях местами ожидается туман.

В Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях ночью местами ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, на юге и юго-востоке Карагандинской, на юге Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.