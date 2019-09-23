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Заморозки ожидаются 25-26 сентября в Нур-Султане

23 Сентября 2019 17:20
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Заморозки ожидаются 25-26 сентября в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице ночью 25-26 сентября на поверхности почвы ожидаются заморозки до 1-3 градуса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Ключевые слова: Нур-Султан, Казгидромет, Погода,
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