17 Августа 2022 17:03

Заморозки ожидаются 18 августа в трех регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заморозки ожидаются ночью 18 августа в двух регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

По информации РПГ «Казгидромет», 18 августа на северо-востоке Акмолинской области ночью ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный на севере, востоке области 15-20 м/с. На западе области на поверхности почвы ночью - заморозки 1 градус.

На севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на северо-западе, севере, востоке области 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке, востоке области на поверхности почвы - заморозки 2 градуса.

На западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью на западе области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер северный днем на западе, востоке области - порывы 15-20 м/с.