Заморозки и усиление ветра ожидаются в большинстве городов Казахстана 16 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заморозки и усиление ветра прогнозируются в большинстве регионов Казахстана 16 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 2-4 тепла. На большей части области ожидаются осадки (дождь, снег), гололёд, туман.

В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днём 6-8 мороза.

В Атырау облачно, ночью и днём снег, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём до 2 градусов мороза. По области ожидаются низовая метель, туман, гололёд.

В Караганде облачно, ночью и днём снег, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов мороза, днём 1-3 мороза.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов мороза, днём 9-11 мороза.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура ночью 15-17 градусов мороза, днём 8-10 мороза.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днём 4-6 тепла. По области ожидаются гололёд, туман, на севере метель.

В Павлодаре облачно, ночью и днём снег, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов мороза, днём 5-7 мороза. По области ожидаются гололёд, туман.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов мороза, днём 8-10 мороза. По области ожидается туман.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днём 6-8 тепла. По области ожидаются туман, гололёд и усиление ветра.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 10-12 тепла.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём 12-14 тепла.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов мороза, днём до 2 градусов мороза. По области ожидаются туман, гололёд.

В Усть-Каменогорске облачно, ночью и днём снег, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днём до 2 градусов мороза.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью и днём снег, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днём 3-5 мороза.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура ночью 1-3 градуса мороза, днём 6-8 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, днём дождь, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днём 13-15 тепла.

Напомним, штормовое предупреждение объявили в семи регионах Казахстана.