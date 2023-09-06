Заморозки и туман ожидаются в столице и ряде регионов Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено 6 сентября в Астане и ряде областей Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Ночью 6 сентября на юго-западе, 7 сентября на востоке Костанайской, 6 сентября на западе, 7 сентября на западе, юге, востоке Акмолинской, 6-7 сентября на юге Северо-Казахстанской, 6 сентября на севере, в центре, 7 сентября на севере, востоке, в центре, 8 сентября на востоке Карагандинской, 7-8 сентября на юге, востоке Павлодарской областей, 7 сентября на западе области Абай ожидаются на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса.

В Астане 6 сентября ночью и утром ожидается туман, ночью 7 сентября ожидаются на поверхности почвы заморозки 1 градус.

6 сентября на юго-западе, северо-востоке, в центре Западно-Казахстанской области ожидается гроза. В центре, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность. На юго-западе, северо-западе, севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске 6 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Мангистауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем на юге области 15-20 м/с. На северо-западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, днем при грозе порывы 15-20 м/с. На северо-западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

6 сентября днем на севере, востоке, в центре области Абай ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

Днем на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, на западе, севере, востоке области гроза. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске 6 сентября днем ожидается гроза.

6 сентября ночью и утром в северной половине Костанайской области ожидается туман. В Костанае 6 сентября ночью и утром ожидается туман.

6-8 сентября в центре, на востоке, юге Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 6-8 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

6 сентября ночью и утром на севере, востоке области Улытау ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

6 сентября ночью на юге Павлодарской области ожидается туман.

6 сентября ночью и утром на севере, в центре Карагандинской области ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. В Кокшетау 6 сентября ночью и утром ожидается туман.

6 сентября на севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, днем - град, ночью и утром на западе области - туман. Ветер северо-западный на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается гроза, днем - град. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.