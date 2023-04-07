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Заморозки и снег ожидаются в Казахстане  8 – 10 апреля

Ринат Дусумов
7 Апреля 2023, 11:51
Заморозки и снег ожидаются в Казахстане  8 – 10 апреля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - РГП «Казгидромет» распространило прогноз погоды по Казахстану на 8 - 10 апреля 2023 года, передает МИА «Казинформ».

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидаются дожди, на севере, востоке республики - осадки (дождь, снег). 9 апреля на юго-западе ожидается сильный дождь, в горных районах юго-востока - сильные осадки (дождь, снег), 10 апреля на юге временами сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра, туман; в южных, западных регионах с пыльной бурей и грозой; на севере, востоке и в центре – гололед. На западе и юго-востоке страны ночью ожидаются заморозки 3 градуса», - говорится в сообщении синоптиков.


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