Заморозки и летняя жара прогнозируются в период посевной в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в мае и летние месяцы ожидается температура воздуха выше нормы на 1-2 градуса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об ожидаемых агрометеорологических условиях в период проведения весенне-полевых работ проинформировали в филиале РГП «Казгидромет». По прогнозам, средняя температура воздуха в мае составит 12-14 градусов, что около нормы на большей части области. Местами эта температура считается выше нормы на один градус.

В последний весенний месяц возможны несколько волн холода. В эти дни температура воздуха может понизиться до двух-трех мороза, днем - до десяти тепла. В регионе заморозки заканчиваются в конце месяца. Однако в периоды выноса теплых воздушных масс из районов Ирана ожидается по-летнему жаркая погода. Днем воздух будет прогреваться до 28 градусов.

Лето ожидается с повышенным температурным фоном. Среднемесячная температура воздуха будет выше нормы на 1-2 градуса.

Ожидаются осадки кратковременного, грозового характера. В основном будут проходить локально. Осадков, по прогнозам, будет меньше и около нормы.

В период посевной ожидается преобладание удовлетворительных условий увлажнения почвы - от 94,8 мм до 208,9 мм, что составляет 52-78% от наименьшей полевой влагоемкости.

Агроформированиям региона рекомендовали начинать кампанию не раньше 15 мая.