Заморозки и гололед прогнозируют в некоторых регионах Казахстана 30 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заморозки, дождь со снегом и гололед прогнозируют в некоторых областях Казахстана 30 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов тепла, днём 14-16 тепла.

В Актобе облачно, ночью дождь со снегом, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днём 6-8 тепла.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днём 10-12 тепла. По области ожидается туман.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днём 4-6 тепла.

В Кокшетау переменная облачность, ночью дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днём 9-11 тепла. На северо-востоке области ожидаются гололёд, низовая метель, туман.

В Костанае переменная облачность, днём дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 2-4 градуса мороза, днём 3-5 тепла. На севере, западе области ожидается гололёд.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днём 11-13 тепла.

В Павлодаре переменная облачность, ночью дождь со снегом, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градуса, днём 2-4 тепла. На севере области ожидается гололёд.

В Петропавловске переменная облачность, ночью дождь со снегом, ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов мороза, днём до 2 тепла.

В Талдыкоргане переменная облачность, ночью дождь со снегом, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днём 12-14 тепла.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днём 11-13 тепла.

В Туркестане ясно, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 14-16 тепла. В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днём 8-10 тепла. По области ожидается туман.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днём 7-9 тепла.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, гололёд, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 2-4 тепла.

В Алматы переменная облачность, ночью дождь со снегом, ветер 2-7 м/с. Температура ночью 2-4 градуса тепла, днём 11-13 тепла.

В Шымкенте ясно, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градуса, днём 14-16 тепла.

Напомним, штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах Казахстана.