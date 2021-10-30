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    00:04, 30 Октябрь 2021 | GMT +6

    Заморозки и гололед прогнозируют в некоторых регионах Казахстана 30 октября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заморозки, дождь со снегом и гололед прогнозируют в некоторых областях Казахстана 30 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов тепла, днём 14-16 тепла.

    В Актобе облачно, ночью дождь со снегом, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днём 6-8 тепла.

    В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днём 10-12 тепла. По области ожидается туман.

    В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днём 4-6 тепла.

    В Кокшетау переменная облачность, ночью дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днём 9-11 тепла. На северо-востоке области ожидаются гололёд, низовая метель, туман.

    В Костанае переменная облачность, днём дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 2-4 градуса мороза, днём 3-5 тепла. На севере, западе области ожидается гололёд.

    В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днём 11-13 тепла.

    В Павлодаре переменная облачность, ночью дождь со снегом, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градуса, днём 2-4 тепла. На севере области ожидается гололёд.

    В Петропавловске переменная облачность, ночью дождь со снегом, ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов мороза, днём до 2 тепла.

    В Талдыкоргане переменная облачность, ночью дождь со снегом, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днём 12-14 тепла.

    В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днём 11-13 тепла.

    В Туркестане ясно, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 14-16 тепла. В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.

    В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днём 8-10 тепла. По области ожидается туман.

    В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днём 7-9 тепла.

    В Нур-Султане переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, гололёд, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 2-4 тепла.

    В Алматы переменная облачность, ночью дождь со снегом, ветер 2-7 м/с. Температура ночью 2-4 градуса тепла, днём 11-13 тепла.

    В Шымкенте ясно, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градуса, днём 14-16 тепла.

    Напомним, штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах Казахстана.

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