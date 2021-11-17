Заморозки и гололед прогнозируют в большинстве областей Казахстана 17 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заморозки, метель и гололед ожидаются на большей части территории Казахстана 17 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днём 2-4 тепла.

В Актобе переменная облачность, днём снег, ветер 9-14, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов мороза, днём 3-5 мороза. По области ожидаются низовая метель, гололёд.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов мороза, днём до 2 градусов мороза.

В Караганде облачно, днём снег, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов мороза, днём 5-7 мороза. По области ожидаются метель, гололёд.

В Кокшетау переменная облачность, днём снег, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов мороза, днём 8-10 мороза. По области ожидаются туман, низовая метель.

В Костанае облачно, ночью и днём снег, ветер 9-14 м/с. Температура ночью 12-14 градусов мороза, днём 3-5 мороза. По области ожидаются туман, гололёд, низовая метель.

В Кызылорде переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днём до 2 градусов мороза. По области ожидаются гололёд, метель.

В Павлодаре переменная облачность, днём снег, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов мороза, днём 5-7 мороза. По области ожидается туман.

В Петропавловске переменная облачность, днём снег, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов мороза, днём 8-9 мороза. По области ожидаются туман, низовая метель.

В Талдыкоргане переменная облачность, днём дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градуса, днём 7-9 тепла.

В Таразе переменная облачность, днём дождь со снегом, ветер 15-20, порывы до 23, местами до 30 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днём 3-5 тепла.

В Туркестане переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, ветер 15-20, порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью и днём до 2 градусов тепла.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов мороза, днём до 2 градусов мороза. По области ожидаются туман, гололёд.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, ночью снег, днём дождь со снегом, ветер 7-12, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днём до 2 градусов тепла. По области ожидаются метель, гололёд.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов мороза, днём 6-8 мороза.

В Алматы переменная облачность, днём дождь со снегом, туман, гололёд, ветер 3-8, порывы до 13 м/с. Температура ночью от -1 до +1 градуса, днём 7-9 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, ветер 15-20, порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью и днём до 2 градусов тепла.

Напомним, штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах республики.