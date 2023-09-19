Заморозки и дожди с грозами: прогноз погоды в Казахстане на 19 сентября

РГП «Казгидромет» выпустил прогноз синоптической ситуации и опасных явлений природы по территории Казахстана на 19 сентября, передает МИА «Казинформ».

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами. По республике ожидаются на севере, северо-западе, юге, юго-востоке, юго-западе - порывистый ветер, на западе, севере, востоке, в центре – туман.

В центре, на востоке, юге Кызылординской, на юге области Улытау сохраняется, на юге Карагандинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской, Туркестанской областях сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.