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    05:14, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Заморозки и дожди с грозами: прогноз погоды в Казахстане на 19 сентября

    прогноз от казгидромет
    Фото: Pixabay.com

    РГП «Казгидромет» выпустил прогноз синоптической ситуации и опасных явлений природы по территории Казахстана на 19 сентября, передает МИА «Казинформ».

    С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами. По республике ожидаются на севере, северо-западе, юге, юго-востоке, юго-западе - порывистый ветер, на западе, севере, востоке, в центре – туман.

    В центре, на востоке, юге Кызылординской, на юге области Улытау сохраняется, на юге Карагандинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    В Жамбылской, Туркестанской областях сохраняется высокая пожарная опасность.

    На севере, востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

    Теги:
    Казгидромет Погода
    Автор
    Артем Волков
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