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    12:21, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Заморозки и дожди ожидаются на севере Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 14 по 16 сентября в северных регионах республики по-прежнему будет прохладно и ветрено, пройдут дожди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Этому будут способствовать атмосферные фронтальные разделы, связанные с ложбиной северо-западного циклона.

    На остальной территории страны, на фоне высокого атмосферного давления, прогнозируется погода без осадков.

    На западе, северо-западе температура воздуха ночью 3-15 градусов тепла, днем понижение от 20-28 градусов до 15-20 градусов тепла, на севере ночью основной фон 2-13 градусов тепла, 14 сентября заморозки до двух градусов, днем 15-25 градусов тепла, в центре и на востоке основной фон ночью 3-12 градусов тепла, 14 сентября заморозки до трех градусов, днем повышение от 13-23 до 20-28 градусов тепла, на юге и юго-востоке температура воздуха ночью 10-18 градусов тепла, а днем 23-30 тепла.

    Теги:
    Погода Казгидромет
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