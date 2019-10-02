+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 12 °С
Алматы: 15 °С
USD 388.47 EUR 423.12
RUB 5.97 CNY 54.35
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Заморозки и без осадков – прогноз погоды на 3 – 5 октября

2 Октября 2019 14:41
Поделиться:
Заморозки и без осадков – прогноз погоды на 3 – 5 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз на 3-5 октября 2019 года распространил Казгидромет, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

На большей территории Казахстана 2 октября ожидается погода без осадков
О заморозках предупредили жителей Алматинской области Какая будет погода в октябре в Казахстане На юго-востоке Казахстана ожидается дождь с грозой

«Центр холодного и обширного антициклона сместился на юг Западной Сибири, но его отрог ещё будет определять погоду в большинстве областей республики в ближайшие трое суток. Поэтому на большей части территории Казахстана ожидается малооблачная без осадков погода и с ночными заморозками. А в центральных и восточных областях ночная температура сохранится минус 1…7°С, местами до 12°С мороза. Дневная температура начнёт повышаться, но пока сохранится ниже климатической нормы. Исключение составят западные районы, где температура уже выше средних многолетних значений на 3…5°С», - говорится в сообщении синоптиков.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив