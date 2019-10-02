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Заморозки и без осадков – прогноз погоды на 3 – 5 октября
2 Октября 2019 14:41
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз на 3-5 октября 2019 года распространил Казгидромет, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеО заморозках предупредили жителей Алматинской области Какая будет погода в октябре в Казахстане На юго-востоке Казахстана ожидается дождь с грозой
«Центр холодного и обширного антициклона сместился на юг Западной Сибири, но его отрог ещё будет определять погоду в большинстве областей республики в ближайшие трое суток. Поэтому на большей части территории Казахстана ожидается малооблачная без осадков погода и с ночными заморозками. А в центральных и восточных областях ночная температура сохранится минус 1…7°С, местами до 12°С мороза. Дневная температура начнёт повышаться, но пока сохранится ниже климатической нормы. Исключение составят западные районы, где температура уже выше средних многолетних значений на 3…5°С», - говорится в сообщении синоптиков.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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