Заморозки и без осадков – прогноз погоды на 3 – 5 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз на 3-5 октября 2019 года распространил Казгидромет, передает МИА «Казинформ».

«Центр холодного и обширного антициклона сместился на юг Западной Сибири, но его отрог ещё будет определять погоду в большинстве областей республики в ближайшие трое суток. Поэтому на большей части территории Казахстана ожидается малооблачная без осадков погода и с ночными заморозками. А в центральных и восточных областях ночная температура сохранится минус 1…7°С, местами до 12°С мороза. Дневная температура начнёт повышаться, но пока сохранится ниже климатической нормы. Исключение составят западные районы, где температура уже выше средних многолетних значений на 3…5°С», - говорится в сообщении синоптиков.