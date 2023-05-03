Заморозки, дожди, пыльные бури: штормовое предупреждение объявлено в 12 областях РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено 3 мая в 12 областях республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

3 мая днем в районе Алакольских озер Жетысуской области сохраняется ветер северо-восточный порывы 23-28, временами 30 м/с и более. На севере, востоке области ветер северо-восточный 17-22 м/с. Ночью на севере, в центре, горных районах области ожидаются заморозки 3-8 градусов. В Талдыкоргане 3 мая ожидается ветер северо-восточный порывы 15 м/с. Ночью заморозки 3-5 градусов.

3 мая на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

3 мая днем на юге Атырауской области ожидается сильный дождь. Днем на западе, юге области гроза, град. На севере, востоке области пыльная буря. Ветер северо-западный, с переходом на юго-восточный, ночью на западе, юге, востоке области порывы 15-20, днем на большей части порывы 17-22 м/с. В Атырау 3 мая днем временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный порывы 15-20 м/с.

3 мая ночью на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается сильный дождь. На западе, юге, в центре области гроза, град. Ветер северо-западный на большей части области порывы 15-20, на северо-западе области временами 25 м/с. В Актау 3 мая ночью ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

3 мая ночью и утром на севере-востоке Костанайской области ожидается туман. Ночью на севере, юго-востоке области заморозки 2 градуса.

Днем 3 мая в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный ночью в центре области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с. В Кызылорде днем 3 мая ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем 15-20 м/с.

3 мая на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. г. Шымкент: 03 мая ожидается ветер восточный порывы 15-20, днем временами 23 м/с. В Туркестане 3 мая ожидается ветер восточный порывы 15-20, днем временами 23 м/с.

3 мая ночью и утром на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на большей части области ожидаются заморозки 1-6 градусов. В Петропавловске 3 мая ночью и утром ожидается туман. Ночью ожидаются заморозки 1-3 градусов.

3 мая ночью на юге, днем на юге, в центре области Абайской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный, северный ночью на юге, в центре 15-20 м/с, днем 15-20, на юге области порывы 23 м/с. В Семее 3 мая ожидается ветер северо-западный, северный днем порывы 15-18 м/с.

3 мая в Актюбинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный ночью в центре, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В Актобе 3 мая ожидается ветер восточный, юго-восточный днем порывы 15 м/с.

3 мая ночью на севере, востоке, днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер северный, северо-западный на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске 3 мая ожидается ветер северный, северо-западный днем порывы 15-18 м/с.

3-5 мая ночью в горных районах Жамбылской области ожидаются заморозки 3 градуса.