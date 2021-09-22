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    10:42, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Заморозки до девяти градусов прогнозируют 23-25 сентября в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Холодный Атлантический антициклон, медленно смещаясь на восток, сохранит свое влияние на большей части Казахстана 23-25 сентября. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», если крайние северные и восточные регионы оставались под защитой циклона, который сохранял невысокие, но положительные температуры воздуха, то в течении периода антициклон начнет его смещать за пределы республики – обуславливая погоду преимущественно без осадков и низкую температуру воздуха.

    В ночные часы на севере, востоке и в центре страны столбики термометров опустятся до 1-9 градусов мороза. И только на западе страны, под влиянием атмосферных фронтов, пройдут дожди и усилится ветер.


    Теги:
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