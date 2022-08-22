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Заморозки до 2 градусов будут на востоке Казахстана

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
22 Августа 2022, 00:07
Заморозки до 2 градусов будут на востоке Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 22 августа 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

С обширным Северо-западным антициклоном по-прежнему на большей части Казахстана сохранится погода без осадков. С фронтальной деятельностью на севере, северо-западе, востоке, юго-востоке страны пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, северо-западе – туман, ночью на востоке на поверхности почвы сохраняются заморозки до 2 градусов. Днем на юго-западе ожидается пыльная буря.

В Кызылординской, на юге, востоке Туркестанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено синоптиками в семи регионах Казахстана.


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