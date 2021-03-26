«Замороженную» стройку обокрал на три миллиона тенге житель столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Житель столицы, совершивший кражу со строительного объекта на сумму более 3 млн тенге задержан полицейскими, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Нур-Султана.

Сотрудники столичной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали 26-летнего подозреваемого в совершении кражи.

«В ходе расследования установлено, что молодой человек, приехав на автомашине на территорию замороженного строительного объекта, совершил кражу домкратов, предназначенных для поднятия строительных лесов, в количестве 500 штук и общей стоимостью 3 млн 400 тысяч тенге. Загрузив украденное в автомашину в несколько заходов, подозреваемый сбыл домкраты в пункт приема металлолома», - рассказали в полиции.

Задержанный дал признательные показания. Украденное имущество изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливается причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.