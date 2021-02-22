РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:18, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    Замор рыбы произошел в реке Аягоз в ВКО

    None
    None
    АЯГОЗ. КАЗИНФОРМ – В одном из водоемов в Восточно-Казахстанской области зафиксирована гибель рыбы, передает корреспондент МИА «Казиформ» со ссылкой на областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира.

    В ведомстве сообщили, что замор рыбы произошел в реке Аягоз вблизи села Тарбагатай Аягозского района. Отделом рыбного хозяйства был организован комиссионный выезд на водоем. В проверке приняли участие сотрудники Алтайского филиала ТОО «НПЦ рыбного хозяйства», КГУ «Отряд оперативного реагирования лесного и охотничьего хозяйства» управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО», РГУ «ГЛПР Семей орманы» Тау-Далинского филиала Аягозского лесничества, отдела Северо-Алакольской инспекции.

    «В результате обследования реки зафиксирована гибель рыб разного вида (балхашская маринка, голый осман, голец, плотва, елец, амурский чебачок) в объеме около 200 кг, соотношения 70% - плотва, остальные рыбы 30%. Площадь мора рыб составила около 10 м²», - пояснили в инспекции.
    В зоне гибели рыб проведены утилизационные работы силами комиссии и волонтерами села Тарбагатай. Погибшая рыба собрана и утилизирована с участием комиссий в специализированном скотомогильнике села.

    «Группа комиссии прошла от места гибели рыб вверх и вниз по течению около 3 км, обнаружила несколько открытых пространств реки, видно слабое течение, аномальных отклонений не наблюдалось. По первичному наблюдению местности и наблюдения рыб можно сделать вывод, что резкое снижение уровня реки способствовало уменьшению кислорода в воде и разлома льда, что придавило рыбу. Дополнительно для точного выяснения обстоятельства отобраны пробы мертвых рыб по видам и воды района выше и нижней части реки», - сообщили в ведомстве.
    Отметим, для соблюдения санитарного состояния и в целях предотвращения возможной гибели рыб, комиссия рекомендовала акимату Тарбагатайского сельского округа и «ГЛПР Семей орманы» Тау-Далинского филиала Аягозского лесничества проводить ежедневные наблюдения данного участка до распыления льда и провести аэрационные работы.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:00
    Предприятия обрабатывающей промышленности уплатили в казну 2,7 трлн тенге налогов
    Сегодня, 10:59
    Новые модели авто будут производить в Костанайской области
    Сегодня, 10:54
    Возмещать инвестзатраты новому бизнесу в текстиле планируют в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!