Замор рыбы произошел в реке Аягоз в ВКО

АЯГОЗ. КАЗИНФОРМ – В одном из водоемов в Восточно-Казахстанской области зафиксирована гибель рыбы, передает корреспондент МИА «Казиформ» со ссылкой на областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира.

В ведомстве сообщили, что замор рыбы произошел в реке Аягоз вблизи села Тарбагатай Аягозского района. Отделом рыбного хозяйства был организован комиссионный выезд на водоем. В проверке приняли участие сотрудники Алтайского филиала ТОО «НПЦ рыбного хозяйства», КГУ «Отряд оперативного реагирования лесного и охотничьего хозяйства» управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО», РГУ «ГЛПР Семей орманы» Тау-Далинского филиала Аягозского лесничества, отдела Северо-Алакольской инспекции.

«В результате обследования реки зафиксирована гибель рыб разного вида (балхашская маринка, голый осман, голец, плотва, елец, амурский чебачок) в объеме около 200 кг, соотношения 70% - плотва, остальные рыбы 30%. Площадь мора рыб составила около 10 м²», - пояснили в инспекции.

В зоне гибели рыб проведены утилизационные работы силами комиссии и волонтерами села Тарбагатай. Погибшая рыба собрана и утилизирована с участием комиссий в специализированном скотомогильнике села.

«Группа комиссии прошла от места гибели рыб вверх и вниз по течению около 3 км, обнаружила несколько открытых пространств реки, видно слабое течение, аномальных отклонений не наблюдалось. По первичному наблюдению местности и наблюдения рыб можно сделать вывод, что резкое снижение уровня реки способствовало уменьшению кислорода в воде и разлома льда, что придавило рыбу. Дополнительно для точного выяснения обстоятельства отобраны пробы мертвых рыб по видам и воды района выше и нижней части реки», - сообщили в ведомстве.

Отметим, для соблюдения санитарного состояния и в целях предотвращения возможной гибели рыб, комиссия рекомендовала акимату Тарбагатайского сельского округа и «ГЛПР Семей орманы» Тау-Далинского филиала Аягозского лесничества проводить ежедневные наблюдения данного участка до распыления льда и провести аэрационные работы.