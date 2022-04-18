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    13:41, 18 Апрель 2022 | GMT +6

    Замор рыбы произошел в озере в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, на озере Бугровое, произошел массовый замор рыбы. Причину выясняют специалисты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Фотографии с большим количеством погибшей рыбы появились в социальных сетях .

    Ситуацию прокомментировали в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования.

    По информации ведомства, водоем находится в резервном фонде рыбохозяйственных водоемов. Площадь озера составляет 69 га, глубина - около 1,5 м. Ихтиофауна представлена карасем.

    Предполагаемыми причинами замора являются снижение концентрации кислорода в связи с промерзанием водоема и увеличение концентрации соли в воде до критического уровня. На место выехали специалисты заинтересованных государственных органов. Комиссия сделает предварительные расчеты количества погибшей рыбы, отберет пробы воды и тушек для установления причин замора.

    В Северо-Казахстанской области 501 водоем является рыбохозяйственным. Из них более 300 передали пользователям.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Экология Происшествия
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