Замор рыбы произошел в озере в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, на озере Бугровое, произошел массовый замор рыбы. Причину выясняют специалисты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фотографии с большим количеством погибшей рыбы появились в социальных сетях .

Ситуацию прокомментировали в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования.

По информации ведомства, водоем находится в резервном фонде рыбохозяйственных водоемов. Площадь озера составляет 69 га, глубина - около 1,5 м. Ихтиофауна представлена карасем.

Предполагаемыми причинами замора являются снижение концентрации кислорода в связи с промерзанием водоема и увеличение концентрации соли в воде до критического уровня. На место выехали специалисты заинтересованных государственных органов. Комиссия сделает предварительные расчеты количества погибшей рыбы, отберет пробы воды и тушек для установления причин замора.

В Северо-Казахстанской области 501 водоем является рыбохозяйственным. Из них более 300 передали пользователям.