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Замначальника отдела полиции пропал без вести в Кокшетау

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
25 Июня 2023, 09:14
Замначальника отдела полиции пропал без вести в Кокшетау Фото: Instagram/sinegor.kz

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Личный состав департамента полиции Акмолинской области ведет поиски без вести пропавшего Дуйсембина Турара Тураровича заместителя начальника отдела полиции Зерендинского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на волонтерский центр Kokshetau.lider.kz.

По данным пресс-службы ДП области, заявление о безвестном исчезновении Дуйсембина Т.Т. поступило в управление полиции Кокшетау 23 июня. По словам супруги Дуйсембин Т.Т, 20 июня вышел из дома и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Также в пресс-службе ДП уточнили, что в настоящее время Дуйсембин Т.Т., согласно приказа, находится в очередном трудовом отпуске.

Сразу же после поступления заявления департаментом полиции организованы масштабные поисковые мероприятия, задействован личный состав ОП Зерендинского района, УП г. Кокшетау, аппарата департамента, военнослужащие и волонтеры.

Полицейские просят всех, кто владеет какой- либо информацией о местонахождении Дуйсембина Т.Т. сообщить в правоохранительные органы.

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