Замначальника отдела полиции Бейнеуского района задержали в Мангистау
10 Января 2023, 14:11
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Заместитель начальника отдела полиции Бейнеуского района Мангистауской области Т. Есбаганбетов задержан за коррупционное правонарушение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.
9 января в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДКНБ по Мангистауской области и Управления собственной безопасности ДП Мангистауской области за коррупционное правонарушение задержан заместитель начальника отдела полиции Бейнеуского района Т. Есбаганбетов..
В данный момент проводятся следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Фото: t.me/POLICE_of_KZ
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