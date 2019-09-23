Замначальника ДУИС по Кызылординской области подозревается в получении взятки
КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника департамента уголовно-исполнительной системы по Кызылординской области подозревается в получении взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы РК.
Антикоррупционной службой совместно с ДКНБ по Кызылординской области по подозрению в получении взятки в значительном размере изобличен первый заместитель начальника РГУ «Департамент уголовно-исполнительной системы по Кызылординской области» майор юстиции.
Он подозревается в получении взятки в значительном размере путем вымогательства от подчиненного за общее покровительство и попустительство по службе.
Подозреваемый задержан и водворен в ИВС УП города Кызылорды.
Расследование продолжается. Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом.
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