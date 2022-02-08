+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Замминистра внутренних дел встретился с Региональным представителем ООН в Центральной Азии

8 Февраля 2022 19:10
Поделиться:
Замминистра внутренних дел встретился с Региональным представителем ООН в Центральной Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В МВД прошла встреча заместителя министра внутренних дел Ержана Саденова с Региональным представителем Управления верховного комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии Ришардом Комендой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
В Алматинской области начата работа по возмещению ущерба, нанесенного 147-ми субъектам МСБ
Когда возместят ущерб пострадавшим при беспорядках предпринимателям в Алматы В Казахстане усилят правовую защищенность сотрудников правоохранительных органов Мужчины, раздававшие арматуру участникам массовых беспорядков, задержаны в Алматы

В рамках встречи Ришард Коменда проинформирован о действиях полиции в период проведения мирных митингов и беспорядков, последствиях террористических атак, а также ходе досудебных расследований находящихся в производстве органов внутренних дел. Особое внимание было уделено вопросам соблюдения прав граждан при уголовном преследовании. Участники встречи обменялись мнениями о приоритетных вопросах и перспективах сотрудничества в области соблюдения прав человека.


Подписывайтесь на наш канал:

#ООН   #Центральная Азия   #Права человека   #МВД РК   #ЧП-2022  
Поделиться:
Новости по теме
В Алматинской области начата работа по возмещению ущерба, нанесенного 147-ми субъектам МСБ
Когда возместят ущерб пострадавшим при беспорядках предпринимателям в Алматы
В Казахстане усилят правовую защищенность сотрудников правоохранительных органов
Мужчины, раздававшие арматуру участникам массовых беспорядков, задержаны в Алматы
Популярное
1 Глава государства поручил Правительству предоставить предложения по возврату незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств
2 Началось расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК
3 В Правительстве обсудили послабления в порядке пересечения государственной границы Казахстана
4 Ставки по утильсбору будут уменьшены – Алихан Смаилов
5 Навести порядок на рынке «Алтын Орда» в Алматы поручил Глава государства
6 Президент РК поручил проверить распространяемые в соцсетях сведения об отечественном автопроме
Читайте также
Задержаны мародеры, ограбившие магазин техники в Алматы
Как восстанавливают Тараз после трагических событий января - фоторепортаж
Глава государства поручил Правительству предоставить предложения по возврату незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств
Началось расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК
В Правительстве обсудили послабления в порядке пересечения государственной границы Казахстана
Ставки по утильсбору будут уменьшены – Алихан Смаилов
Навести порядок на рынке «Алтын Орда» в Алматы поручил Глава государства
Президент РК поручил проверить распространяемые в соцсетях сведения об отечественном автопроме
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив