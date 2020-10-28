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Замминистра обороны Тимур Дандыбаев посетил Алматинский гарнизон

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
28 Октября 2020, 21:55
Замминистра обороны Тимур Дандыбаев посетил Алматинский гарнизон

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Тимур Дандыбаев посетил с рабочей поездкой Военный институт Сухопутных войск имени генерала армии Сагадата Нурмагамбетова и Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Начальники вузов генерал-майоры Дулат Адырбеков и Аскар Мустабеков доложили о текущем положении дел в учебных заведениях.

Также состоялась встреча с профессорско-преподавательским составом.

В ходе рабочего визита проверена организация учебного процесса в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений, состояние учебно-материальной базы, полнота реализации учебных программ. Заместителю министра были представлены тренажерные комплексы, образцы учебной техники и вооружения, оборудование учебно-методических кабинетов, кафедр, лабораторий.

По итогам посещения даны указания по дальнейшему совершенствованию содержания учебного процесса, повышению качества подготовки военных кадров.


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