Замминистра обороны Султан Камалетдинов совершил рабочую поездку в Москву

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В соответствии с планом сотрудничества состоялись консультации оборонных ведомств Казахстана и России на уровне заместителей министров обороны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Генерал-лейтенант Султан Камалетдинов и генерал-полковник Александр Фомин обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия.

В рамках визита заместитель министра обороны Республики Казахстан встретился с казахстанскими военнослужащими, обучающимися в российских высших военных учебных заведениях.

Он поинтересовался процессом освоения военных дисциплин, организацией режима дня, учебы и культурного досуга курсантов. Замминистра также рассказал им о перспективах, открывающихся перед ними после завершения обучения.













