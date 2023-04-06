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Замминистра обороны Султан Камалетдинов совершил рабочую поездку в Москву

Жанара Мухамедиярова
6 Апреля 2023, 10:15
Замминистра обороны Султан Камалетдинов совершил рабочую поездку в Москву Фото: gov.kz

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В соответствии с планом сотрудничества состоялись консультации оборонных ведомств Казахстана и России на уровне заместителей министров обороны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Генерал-лейтенант Султан Камалетдинов и генерал-полковник Александр Фомин обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия.

В рамках визита заместитель министра обороны Республики Казахстан встретился с казахстанскими военнослужащими, обучающимися в российских высших военных учебных заведениях.

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Он поинтересовался процессом освоения военных дисциплин, организацией режима дня, учебы и культурного досуга курсантов. Замминистра также рассказал им о перспективах, открывающихся перед ними после завершения обучения.

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