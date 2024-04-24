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    02:08, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Замминистра обороны РФ задержали по подозрению во взяточничестве

    Замминистра обороны РФ Тимур Иванов
    Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

    Следственный комитет РФ сообщил о задержании замминистра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС

    Иванов подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Это предполагает, что сумма взятки составила не менее 1 млн рублей, за что может грозить до 15 лет лишения свободы.

    Следственный комитет не раскрывает других деталей, но поясняет, что «преступление относится к особо тяжким».

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимиру Путину доложили о задержании замминистра обороны. Также заранее был поставлен в известность глава военного ведомства Сергей Шойгу.

    Иванов был назначен замминистра обороны в мае 2016 года. На этом посту он отвечал за организацию управления имуществом, расквартирования войск, жилищное и медицинское обеспечение вооруженных сил, а также закупки в рамках гособоронзаказа.

    Теги:
    Взятка Мировые новости Россия Задержания
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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