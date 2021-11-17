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Замминистра иностранных дел РК встретился с председателем ПАСЕ

17 Ноября 2021 17:55
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Замминистра иностранных дел РК встретился с председателем ПАСЕ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин провёл встречу с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Риком Демсом в рамках его официального визита в Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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Кроме того, председатель ПАСЕ также участвует в круглом столе по гендерному равенству и защите прав женщин

Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня Казахстана и Совета Европы, в том числе в рамках сотрудничества с ПАСЕ, Европейской комиссией за демократию через право и Группой государств СЕ против коррупции.

Заместитель министра отметил позитивную динамику развития политического диалога между Казахстаном и ПАСЕ, подчеркнув важность совместной работы по линии обмена опытом в законотворческой деятельности, продвижения принципов демократии и верховенства права, а также в контексте присоединения Казахстана к ряду европейских конвенций, включая Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию.


Р. Демс приветствовал работу и достижения Казахстана в реализации политических реформ, а также заверил в готовности ПАСЕ укреплять межпарламентские связи с Казахстаном и оказывать содействие в расширении сотрудничества в рамках других институтов Совета Европы.

Соглашение о сотрудничестве между Парламентом Республики Казахстан и Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) было подписано 30 апреля 2004 года в Страсбурге в рамках весенней сессии ПАСЕ.




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#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК  
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