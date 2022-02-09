+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Замминистра иностранных дел РК принял копии верительных грамот от посла Венгрии

9 Февраля 2022 20:39
Поделиться:
Замминистра иностранных дел РК принял копии верительных грамот от посла Венгрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан принял копии верительных грамот от вновь назначенного посла Венгрии Отто Ивана Рона и пожелал ему успехов в работе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Новости по теме
Посол Казахстана встретился с председателем Комитета по иностранным делам Сейма Литвы
Спикер Сената встретился с председателем законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Казахстан и Узбекистан обсудили водные проблемы Посол РК встретился с главой Конфедерации промышленности и работодателей Нидерландов

В ходе беседы собеседники обсудили мероприятия, приуроченные к 30-летию со дня установления дипломатических отношений между двумя странами в текущем году.

Дипломаты также обменялись мнениями о перспективах развития всего спектра стратегического партнерства между Казахстаном и Венгрией с особым упором на расширение взаимовыгодного торгового и инвестиционного сотрудничества, а также активизации культурно-гуманитарного взаимодействия двух исторически родственных народов. В ходе беседы был сделан особый акцент на сотрудничестве в рамках Организации тюркских государств.

Несмотря на пандемию, в 2021 году объем товарооборота между двумя странами увеличился на 23,2% и составил 138,7 млн. долл. США ( в 2020 году – 112,5 млн. долл. США ), а объем прямых инвестиций из Венгрии в нашу экономику за последние 16 лет составил 264,3 млн. долл. США. С сентября прошлого года возобновлено прямое авиасообщение между Нур-Султаном и Будапештом.

Стороны договорились о тесном сотрудничестве в целях полной реализации потенциала двусторонних отношений. Венгерский дипломат поблагодарил за теплый прием и отметил, что чувствует себя в Казахстане как дома, и готов приложить все усилия для развития казахстанско-венгерских отношений.


Подписывайтесь на наш канал:

#Внешняя политика Казахстана   #Венгрия  
Поделиться:
Новости по теме
Посол Казахстана встретился с председателем Комитета по иностранным делам Сейма Литвы
Спикер Сената встретился с председателем законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана
Казахстан и Узбекистан обсудили водные проблемы
Посол РК встретился с главой Конфедерации промышленности и работодателей Нидерландов
Популярное
1 Возможности возврата незаконно вывезенных из Казахстана денег оценил эксперт
2 Один из долгостроев снесли в Нур-Султане
3 Глава государства чётко отслеживает общественные настроения - эксперт
4 Как будут исполнять поручения Главы государства в Актюбинской области
5 Нужно сохранить имидж и многомиллиардные доходы – депутат о таможне на границе с Китаем
6 Сильный снег ожидается в Алматы
Читайте также
Состоялся телефонный разговор Мухтара Тлеуберди с Сергеем Лавровым
Японские инвесторы приветствуют меры по укреплению инвестклимата в Казахстане
Возможности возврата незаконно вывезенных из Казахстана денег оценил эксперт
Один из долгостроев снесли в Нур-Султане
Глава государства чётко отслеживает общественные настроения - эксперт
Как будут исполнять поручения Главы государства в Актюбинской области
Нужно сохранить имидж и многомиллиардные доходы – депутат о таможне на границе с Китаем
Сильный снег ожидается в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив