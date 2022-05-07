7 Мая 2022 20:30

Замминистра иностранных дел принял посла Португалии в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра иностранных дел Роман Василенко принял вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Португалии в РК Марию де Фатиму Велес де Андраде Мендеш. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

После вручения копий верительных грамот, стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества в политической, культурно-гуманитарной и торгово-экономической сферах, а также подтвердили готовность в качественном расширении договорно-правовой базы между Казахстаном и Португалией.

В преддверии празднования 30-летнего рубежа с момента установления дипломатических отношений между двумя странами, стороны договорились продолжить работу по организации ряда двусторонних мероприятий.

М.Мендеш – карьерный дипломат. За ее плечами – годы службы как в центральном аппарате МИД, так и в диппредставительствах Португалии в гг. Нью-Йорк, Лион, Нью-Дели, Женева и др.







