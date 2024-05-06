Замки на холме – необычное увлечение отца и сына из Петропавловска

Житель Петропавловска Анвар Файзулин вот уже 15 лет создает настоящую сказку в своем дворе. Из самых простых материалов он вместе с сыном Русланом строит замки в средневековом стиле, передает корреспондент агентства Kazinform.

Два дома отца и сына Файзулиных расположены рядом в микрорайоне «Подгора» под 30-метровым склоном. Когда-то здесь была свалка, и земля со склона постоянно осыпалась. Теперь здесь — крепости и башни, с воротами и мостами.

— Была грязная, заваленная мусором гора. Убрали все. Как-то жить надо было, сначала укрепляли камнями и деревьями, чтобы склон не обваливался. Когда сын купил дом рядом, у него начали наводить порядок. Прохода между домами не было. Укрепляли стену, где-то на сварку. Просто камнями неинтересно. Посадили сосны. Некоторые из них вырастили буквально из семян. Потом возникла идея с крепостями. Построил несколько башен с заборами и с этого все началось, — рассказывает Анвар Файзулин.

Мастера используют камни, асбестовые трубы, плоский шифер, фильтры — все, что попадется под руку и что может стать будущим очередным шедевром. Аккуратные зубчатые края, четко прорезанные окна, филигранно выполненный откидной мост, ворота с элементами ковки — своего рода средневековая крепость в миниатюре. Только рыцарей в доспехах не хватает.

Стоит отметить, что по профессии 71-летний Анвар Файзулин — мастер практического вождения. Подготовил тысячи водителей. Его сын Руслан трудится на коммунальном предприятии.

— Мне нравится камень — это мое тяжелое заболевание (смеется). Можжевельник хорошо растет в камнях, его высадили. Когда начали укреплять стену, решил «облагородить» кирпич. Зубчики нарезал, дырочки сделал — получилась стена. Но просто стена же неинтересно. Взял асбестовую трубу — дырочки сделал. Получилась как будто крепость. Потом фантазия дальше пошла. Из плоского шифера сделал дом. Был белый ракушечник — дырочка, полосочка и получилось здание, — говорит Анвар Файзулин.

Работают мастера по вдохновению и в свободное время. Внуки еще маленькие, но уже проявляют интерес к творчеству папы и дедушки.

Если присмотреться, то среди европейских замков можно увидеть восточные мотивы, архитектуру античности и Византии. Но все выглядит гармонично и необычно. Весной особыми красками наполняют замки на холме хвойные растения, с любовью выращенные Анваром Файзулиным. Подняться по склону можно по лестнице, которую сделали сами мастера. Кованые фонари — тоже дело рук талантливых петропавловцев.

— Места еще много под замки, будем строить, — улыбается хозяин дома.

К любопытным горожанам семья уже привыкла. Их аккуратный белый домик с резным забором сразу же бросается в глаза во время подъема по улице Потанина. И конечно же, замки на холме, утопающие в зелени и солнечных лучах.