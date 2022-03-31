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    16:23, 31 Март 2022 | GMT +6

    «Заминировавшего» ЦОН мужчину задержали карагандинские полицейские

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде задержали мужчину, который сообщил на телефон «102» о якобы заложенном взрывном устройстве в здании ЦОНа. В ходе розыска стражи порядка задержали 29-летнего мужчину, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Карагандинской области установили и задержали подозреваемого – 29-летнего мужчину.

    «Подозреваемый дал признательные показания. Изъято вещественное доказательство – сотовый телефон. Ведется расследование», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    Напомним, сегодня в Караганде в 9.00 на телефон «102» поступило анонимное сообщение о том, что в здании автоЦОНа по улице Муканова заложено взрывное устройство. Оперативным дежурным ДП Карагандинской области на место были направлены все экстренные службы.

    Из здания автоЦОНа эвакуирован 31 человек. Во время его осмотра взрывное устройство не обнаружено.

    По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК, которая предусматривает санкцию в виде 5 лет лишения свободы.

    Теги:
    Регионы Казахстана Борьба с преступностью Карагандинская область Правоохранительные органы
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