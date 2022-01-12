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«Заминировать» торговый дом и квартиру пытались в Кокшетау

12 Января 2022 01:48
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«Заминировать» торговый дом и квартиру пытались в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Два ложных сообщения о готовящихся актах терроризма поступило акмолинским полицейским с разницей в один день, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 8 января в 14:52 в ЦОУ управления полиции города Кокшетау поступило телефонное сообщение от 30-летней жительницы областного центра о том, что к ней подошел мужчина и сообщил о том, что в здании одного из торговых домов заложена бомба.

«По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст. 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В результате принятых мер за совершение ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве сотрудниками полиции установлен и задержан 32-летний житель областного центра. Согласно медицинскому заключению, у гражданина установлена «средняя степень алкогольного опьянения», - рассказали в ведомстве.

Подозреваемый в порядке ст. 128 УПК водворен в изолятор временного содержания управления полиции города Кокшетау. В ходе поисковых работ сотрудниками полиции взрывное устройство не обнаружено.

А уже на следующий день, 9 января, в 21.25 в ЦОУ управления полиции города Кокшетау на номер «102» поступило телефонное сообщение от жительницы областного центра о том, что у нее в квартире заложено взрывное устройство.

«Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований также по ч.1 ст. 273 УК РК. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что сообщение о взрывном устройстве вымышлено самой же жительницей, сообщившей в полицию. Согласно медицинскому освидетельствованию, у данной гражданки установлена «средняя степень алкогольного опьянения». В ходе поисковых работ полицейскими взрывное устройство не обнаружено», - добавили в ведомстве.

Между тем, заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

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#Акмолинская область   #Происшествия   #Криминал  
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Автор:

Оксана Матасова

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