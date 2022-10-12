12 Октября 2022, 15:24

«Заминированную» в Атырау школу перевели на дистанционное обучение

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау школу имени Нажимеденова, в которой, якобы, заложено взрывное устройство, перевели на дистанционное обучение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДП региона, сегодня в социальной сети Instagram группой школьников был создан аккаунт. На нем было выложено сообщение о заложенной «бомбе» в школе имени Ж.Нажимеденова города Атырау.

Сотрудники полиции и отдела образования Атырау незамедлительно выехали на место происшествия, где были эвакуировано 800 учащихся и 70 педагогов и технического персонала школы. Администрацией школы в оперативном порядке была организована рассылка в родительские чаты с сообщением об эвакуации детей. Большинство родителей забрали своих детей. Для школьников второй и третьей смен учебно-воспитательный процесс будет проводиться в дистанционном режиме.

Как ранее сообщалось, почти 900 человек эвакуировали из атырауской школы из-за сообщения о «бомбе».