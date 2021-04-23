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    12:03, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    «Заминировали» ТРЦ «Aport Mall»

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Идет эвакуация людей из ТРЦ «Aport Mall» в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео появилось в социальных сетях.


    «Сегодня на электронную почту поступило анонимное сообщение о минировании торгово-развлекательного центра « Апорт Молл». Все экстренные службы находятся на месте. В этой связи, просим всех посетителей молла не мешать представителям экстренных служб заниматься проверкой поступившей информации и не создавать панику», - сообщили в акимате Карасайского района Алматинской области.

    Ранее в департаменте полиции Алматы сообщали о, том что поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в ТРЦ «Март».

    Позже выяснилось, что по результатам осмотра взрывного устройства не обнаружено. Информация не подтвердилась.

    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Видео Алматинская область Происшествия
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