«Заминировали» ТРЦ «Aport Mall»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Идет эвакуация людей из ТРЦ «Aport Mall» в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня на электронную почту поступило анонимное сообщение о минировании торгово-развлекательного центра « Апорт Молл». Все экстренные службы находятся на месте. В этой связи, просим всех посетителей молла не мешать представителям экстренных служб заниматься проверкой поступившей информации и не создавать панику», - сообщили в акимате Карасайского района Алматинской области.

Ранее в департаменте полиции Алматы сообщали о, том что поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в ТРЦ «Март».

Позже выяснилось, что по результатам осмотра взрывного устройства не обнаружено. Информация не подтвердилась.