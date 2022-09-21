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«Заминировал» жилой дом в Павлодаре из-за ссоры с девушкой
21 Сентября 2022, 15:46

«Заминировал» жилой дом в Павлодаре из-за ссоры с девушкой

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Полицейские задержали мужчину, который «заминировал» жилой дом в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Министерства внутренних дел.

«21 сентября при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан мужчина 1994 года рождения, который подозревается в совершении заведомо ложного сообщения об акте терроризма, имевшего место 20 сентября в г. Павлодар по ул. Катаева 21. Установлено, что подозреваемый проживает в Павлодаре на съемной квартире. С его слов 20 сентября он поругался со своей девушкой и находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил пошутить. Вину полностью признает. Проводятся следственные действия в рамках статьи 273 УК РК», - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

Ранее сообщалось, что павлодарские полицейские в соцсетях обнаружили голосовое сообщение о заложенном взрывном устройстве в жилом доме.


Фото: t.me/POLICE_of_KZ


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