Замглавы Управления предпринимательства и туризма Кызылординской области подозревают в коррупции
КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя Управления предпринимательства и туризма Кызылординской области подозревается в коррупции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Агентства по противодействию коррупции в Telegram.
Антикоррупционной службой Кызылординской области начато досудебное расследование в отношении заместителя руководителя ГУ «Управление предпринимательства и туризма Кызылординской области» по подозрению в совершении коррупционного преступления.
«Он подозревается в получении через карт-счет взятки в значительном размере от индивидуального предпринимателя за общее покровительство и беспрепятственное подписание акта выполненных работ», - отметили в Антикоррупционной службе.
Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.
- Вор-сладкоежка задержан в Алматинской области
- В незаконной охоте на косулю подозреваются двое жителей Алматинской области
- Закрыты выезд из столицы и дороги в 11 областях страны
- Уровень преступности в Алматы снизился на 38%: в городе установят еще 360 постов «Сергек»
- Земельные махинации: ряд сельских акимов подозреваются в коррупции
- Руководители Госархстройконтроля СКО подозреваются в коррупции
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана