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Замглавы Управления предпринимательства и туризма Кызылординской области подозревают в коррупции

28 Января 2020 16:40
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Замглавы Управления предпринимательства и туризма Кызылординской области подозревают в коррупции

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя Управления предпринимательства и туризма Кызылординской области подозревается в коррупции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Агентства по противодействию коррупции в Telegram.

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Антикоррупционной службой Кызылординской области начато досудебное расследование в отношении заместителя руководителя ГУ «Управление предпринимательства и туризма Кызылординской области» по подозрению в совершении коррупционного преступления.

«Он подозревается в получении через карт-счет взятки в значительном размере от индивидуального предпринимателя за общее покровительство и беспрепятственное подписание акта выполненных работ», - отметили в Антикоррупционной службе.

Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.


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Ключевые слова: Кызылординская область, Борьба с преступностью,
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