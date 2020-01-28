Замглавы Управления предпринимательства и туризма Кызылординской области подозревают в коррупции

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя Управления предпринимательства и туризма Кызылординской области подозревается в коррупции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Агентства по противодействию коррупции в Telegram.

Антикоррупционной службой Кызылординской области начато досудебное расследование в отношении заместителя руководителя ГУ «Управление предпринимательства и туризма Кызылординской области» по подозрению в совершении коррупционного преступления.

«Он подозревается в получении через карт-счет взятки в значительном размере от индивидуального предпринимателя за общее покровительство и беспрепятственное подписание акта выполненных работ», - отметили в Антикоррупционной службе.

Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.