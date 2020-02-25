+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 12 °С
USD 376.43 EUR 407.11
RUB 5.76 CNY 53.55
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Замглавы минздрава Ирана заразился коронавирусом

25 Февраля 2020 18:45
Поделиться:
Замглавы минздрава Ирана заразился коронавирусом

ТЕГЕРАН. ИРНА – КАЗИНФОРМ - Заместитель министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи сообщил, что у него зафиксирован положительный результат на коронавирус. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

Новости по теме
Ирак заявил о четырех новых случаях заражения коронавирусом
Минздрав РК принес извинения помещенным на карантин пассажирам авиарейса из Токио Повышенная заболеваемость ОРВИ и гриппом в Казахстане не наблюдается – Минздрав Что ожидает несоблюдающих режим после карантина на коронавирус

«Хочу сообщить, что у меня коронавирус. Со вчерашнего дня у меня была температура, первоначальный анализ показал положительный результат», - сказал во вторник Харирчи.

Харирчи добавил, что он уже начал лечение, и выразил надежду на то, что у него падает температура.

Ранее представитель министерства здравоохранения Киануш Джаханпур сообщил, что число жертв коронавируса нового типа (Сovid-19) в Иране достигло 15 человек, выявлены 34 новых случая заражения болезнью.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Иран, Пневмония в Китае,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив