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Замглавы минздрава Ирана заразился коронавирусом
25 Февраля 2020 18:45
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ТЕГЕРАН. ИРНА – КАЗИНФОРМ - Заместитель министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи сообщил, что у него зафиксирован положительный результат на коронавирус. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.
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«Хочу сообщить, что у меня коронавирус. Со вчерашнего дня у меня была температура, первоначальный анализ показал положительный результат», - сказал во вторник Харирчи.
Харирчи добавил, что он уже начал лечение, и выразил надежду на то, что у него падает температура.
Ранее представитель министерства здравоохранения Киануш Джаханпур сообщил, что число жертв коронавируса нового типа (Сovid-19) в Иране достигло 15 человек, выявлены 34 новых случая заражения болезнью.
Ключевые слова: Иран, Пневмония в Китае,
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