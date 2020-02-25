Замглавы минздрава Ирана заразился коронавирусом

ТЕГЕРАН. ИРНА – КАЗИНФОРМ - Заместитель министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи сообщил, что у него зафиксирован положительный результат на коронавирус. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

«Хочу сообщить, что у меня коронавирус. Со вчерашнего дня у меня была температура, первоначальный анализ показал положительный результат», - сказал во вторник Харирчи.

Харирчи добавил, что он уже начал лечение, и выразил надежду на то, что у него падает температура.

Ранее представитель министерства здравоохранения Киануш Джаханпур сообщил, что число жертв коронавируса нового типа (Сovid-19) в Иране достигло 15 человек, выявлены 34 новых случая заражения болезнью.