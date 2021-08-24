Замглавы МИД Украины заявил об угоне самолета в Кабуле

КИЕВ. ТАСС - КАЗИНФОРМ -Украинский самолет, который прибыл в Кабул для эвакуации граждан Украины, захватили неизвестные люди и угнали его в Иран. Об этом сообщил во вторник заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«В минувшее воскресенье наш самолет захватили другие люди. Во вторник у нас фактически украли самолет, он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев. Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта», - сказал Енин «Общественному радио».

По его словам, неизвестные были вооружены. Однако замминистра не сообщил ничего ни о дальнейшей судьбе угнанного самолета, ни о том, будет ли Киев требовать его возвращения, ни о том, каким бортом были доставлены в воскресенье эвакуированные из Кабула: этим же «фактически украденным», или Киев направил другой самолет. Енин только отметил, что последнюю неделю вся дипломатическая служба во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой «работала в режиме краш-теста».

В воскресенье военно-транспортный самолет, на борту которого находились 83 человека, в том числе 31 гражданин Украины, прибыл из Афганистана в киевский международный аэропорт Борисполь. Как сообщил офис президента, на родину вернулись 12 украинских военных, а также были вывезены иностранные журналисты и общественные деятели, которые попросили о помощи.

По данным офиса президента, еще ждут эвакуации порядка 100 украинцев в Афганистане. Операция по их возвращению, по словам главы офиса украинского президента Андрея Ермака, будет продолжена в ближайшее время. Ранее Украина уже эвакуировала из Афганистана 79 граждан шести стран - Украины, Афганистана, Белоруссии, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РК) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.