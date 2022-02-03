Замглавы МИД РК встретился с Постоянным координатором ООН в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин встретился с Постоянным координатором ООН в Казахстане Микаэлой Фриберг-Стори. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе беседы стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся взаимодействия Казахстана с ООН, в том числе в рамках реализации инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым политических и социальных реформ.

М. Фриберг-Стори информировала о ходе исполнения текущих проектов страновой команды ООН и выразила готовность к активному содействию реализации Плана действий Правительства на 2022 год.

В качестве приоритетов взаимодействия были отмечены достижение целей устойчивого развития, в том числе сокращение бедности и социального неравенства, климатическая повестка, защита прав человека.

Собеседники также обменялись мнениями по проведению совместных мероприятий, приуроченных к 30-летию вступления Казахстана в ООН.

В завершение встречи А. Рахметуллин выразил благодарность представителю ООН за постоянную поддержку, оказываемую нашей стране, и вручил памятную медаль «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл».

В свою очередь, Постоянный координатор поблагодарила руководство страны за эффективное сотрудничество и выразила уверенность в дальнейшем развитии прочных и доверительных отношений между Казахстаном и ООН.