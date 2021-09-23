Заметки Эйнштейна о теории относительности выставят на аукционе за €3 миллиона

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ – Рукопись с расчетами Альберта Эйнштейна, сделанная при разработке общей теории относительности, будет продана с аукциона за почти 3 миллионов евро, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Guardian.

Ожидается, что аукционные дома Christie's и Aguttes выставят заметки на аукционе в Париже 23 ноября за 2–3 млн евро. Согласно сведениям, предоставленным аукционными домами, рукопись документирует решающий этап в разработке общей теории относительности и «без сомнения, является самой ценной рукописью Эйнштейна, когда-либо выставленной на аукционе».

Написанная в период с июня 1913 года по начало 1914 года Эйнштейном и его другом, швейцарским инженером и соавтором Мишель Бессо, рукопись занимает 54 страницы, из которых 26 страниц написаны рукой Эйнштейна и 25 - рукой Бессо.

На страницах рукописи, покрытой уравнениями и расчетами, с обширными исправлениями и вычеркиваниями, видно, как пара великих умов решала аномалию на орбите планеты Меркурий, проблему, которая терзала научное сообщество на протяжении десятилетий.

Точка орбиты Меркурия, в которой планета находится ближе всего к Солнцу, ее перигелий, медленно смещается со временем из-за влияния других тел в Солнечной системе. Если бы уравнения Эйнштейна и Бессо дали результат наблюдаемого сдвига, теория относительности была бы доказана. Но в рукописи были ошибки в расчетах - Эйнштейн ошибся в значении массы Солнца на 28-ой странице. Позднее в 1913 году он отказался от этого подхода к общей теории относительности.

Бессо взял рукопись с собой, когда уезжал из Цюриха.

«Именно благодаря ему рукопись почти чудесным образом сохранилась и дошла до нас. Эйнштейн, вероятно, не потрудился бы сохранить то, что он считал рабочим документом», - отмечается в заявлении аукционного дома Christie’s.

Рукопись - одна из двух сохранившихся работ, документирующих возникновение общей теории относительности, наряду с записной книжкой конца 1912 - начала 1913 года, которая сейчас находится в архивах Эйнштейна в Еврейском университете в Иерусалиме.

Эйнштейн вернулся к этому подходу в сентябре 1915 года, наконец установил действительные уравнения поля для своей новой теории и опубликовал их в четырех статьях в ноябре 1915 года.

«Человеческое понимание устройства Вселенной изменилось навсегда», - говорится в заявлении аукционного дома Christie’s. - Общая теория относительности изменила человеческое понимание устройства Вселенной, включая гравитационное замедление времени, отклонение света и гравитационные волны, которые все еще исследуются сегодня».