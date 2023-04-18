Заместителя районного акима Шымкента подозревают в получении взятки в 60 млн тенге

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Заместитель районного акима Шымкента задержан по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом в Facebook сообщил руководитель городского департамента Агентства РК по противодействию коррупции Даурен Ергарин, передает МИА «Казинформ».

Антикоррупционной службой города Шымкента проводится досудебное расследование в отношении заместителя акима городского района и главного специалиста акимата. Они подозреваются в получении в группе лиц по предварительному сговору взятки в размере 60 млн тенге от предпринимателя за покровительство при исполнении договора о государственных закупках по благоустройству мегаполиса.

С санкции суда г.Шымкента заместитель акима арестован сроком на 2 месяца.

Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.