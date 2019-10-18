-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:52
-
-
-
-
-
-
Заместителя акима района Алматы столицы осудили за взятку
НУР-СУЛТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима района Алматы города Нур-Султана осужден за взятку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.
Антикоррупционной службой города Нур-Султана ранее окончено досудебное расследование в отношении бывшего заместителя акима района Алматы города Т.М. Тлеуова и директора ТОО «Лайн Групп» и ТОО «Акжайык Энерго» Б.К. Абдиева.
Т.М. Тлеуов подозревался в получении взятки в сумме 5 млн тенге от Б.К. Абдиева за подписание актов выполненных работ по договору о госзакупках по обслуживанию освещения района Алматы, а также за общее покровительство.
17 октября текущего года приговором районного суда № 2 Есильского района города Нур-Султана Т.М. Тлеуов признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Этим же приговором Б.К. Абдиев осужден за дачу взятки и ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 71 млн тенге.Ранее Антикоррупционной службой РК было опубликовано видео задержания данного должностного лица.
- В Нур-Султане объявлен прием документов по программе «Берекелі баспана»
- Как будут взыскивать алименты со столичных неплательщиков
- Свыше 1 млн жителей Нур-Султана зарегистрировались в системе ОСМС
- Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 октября
- Назначение руководителей горздравов должно согласовываться с нами – Елжан Биртанов
- Столичные жители смогут принимать участие в благоустройстве дворов онлайн
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана