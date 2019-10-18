Заместителя акима района Алматы столицы осудили за взятку

НУР-СУЛТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима района Алматы города Нур-Султана осужден за взятку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

Антикоррупционной службой города Нур-Султана ранее окончено досудебное расследование в отношении бывшего заместителя акима района Алматы города Т.М. Тлеуова и директора ТОО «Лайн Групп» и ТОО «Акжайык Энерго» Б.К. Абдиева.

Т.М. Тлеуов подозревался в получении взятки в сумме 5 млн тенге от Б.К. Абдиева за подписание актов выполненных работ по договору о госзакупках по обслуживанию освещения района Алматы, а также за общее покровительство.

17 октября текущего года приговором районного суда № 2 Есильского района города Нур-Султана Т.М. Тлеуов признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Этим же приговором Б.К. Абдиев осужден за дачу взятки и ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 71 млн тенге.

Ранее Антикоррупционной службой РК было опубликовано видео задержания данного должностного лица.