28 Июня 2022 17:35

Заместителей акима назначили в Улытауской обасти

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Улытауском регионе были представлены заместители акима области, руководитель аппарата, исполняющие обязанности руководителей управлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как сообщалось ранее, управлений у нас будет не много и с небольшим составом. Всего сформировано 18 управлений, в них утверждена 251 штатная единица. Одни управления были объединены, другие – утверждены как отдельные управления», - отметил Берик Абдыгалиулы.

По согласованию с Администрацией Президента РК, распоряжением акима области его заместителем назначен Аман Барикенов, который будет координировать вопросы финансов и экономики. Заместителем акима области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, архитектуры, энергетики, пассажирского транспорта, автомобильных дорог назначен Улантай Усенов.

Назначены исполняющие обязанности руководителей следующих управлений: управление общественного развития Улытауской области – Мереке Мырзабекова; управление физической культуры и спорта Улытауской области – Саят Балмаганбетов; управление культуры, развития языков, архивного дела Улытауской области – Ануар Омар; управление образования Улытауской области – Сапура Тулекова; управление здравоохранения Улытауской области – Ляззат Ранова; управление координации занятости и социальных программ Улытауской области – Зина Акилбекова; управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Улытауской области – Жомарт Бегаев; управление предпринимательства и промышленности Улытауской области – Газиз Толеуов; управление природных ресурсов и регулирования природопользования Улытауской области – Куат Имантусупов; управление экономики Улытауской области – Ерлан Мырзабеков; управление финансов Улытауской области ь– Виктория Ставицкая; управление государственных закупок Улытауской области – Алмат Айтенов; управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Улытауской области – Алмас Жандарбеков; управление по инспекции труда Улытауской области – Кенгирбай Смагулов; управление государственного архитектурно-строительного контроля Улытауской области – Талгат Альменов; управление ветеринарии Улытауской области – Абусагит Абдикер.