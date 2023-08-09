Заместителем председателя Комитета казначейства МФ РК назначен Ерлан Тюлюпов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместителем председателя Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан назначен Тюлюпов Ерлан Куанышевич, экс-руководитель Департамента казначейства по Карагандинской области Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-слуужбу Минфина РК.

Ерлан Тюлюпов уроженец г. Семипалатинск

Окончил Семипалатинский государственный университет им. Шакарима. Специальность «Экономист-финансист».

Казахский гуманитарно-юридический университет. Специальность «Юрист».

Немецкий университет административного управления, Германия, г. Шпайер. Специальность «Магистр административных наук»

В разные года работал ведущим специалистом Департамента казначейства по городу Астане,

руководителем Семейского городского управления казначейства ДК по Восточно-Казахстанской области, руководителем Управления юридической службы Комитета казначейства МФ РК, руководителем Управления методологии исполнения бюджета Департамента бюджетного законодательства МФ РК.

Последнее место работы - руководитель Департамента казначейства по Карагандинской области Комитета казначейства МФ РК.