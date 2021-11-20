Заместителем председателя Казкосмоса впервые назначена женщина
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом руководителя аппарата Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК Разия Буралхиева назначена на должность заместителя председателя Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Разия Буралхиева родилась в 1962 году в Шымкенте. После окончания механико-математического факультета Ташкентского государственного университета (ТашГУ) имени В.И. Ленина в 1984 году начала свою трудовую деятельность в том же вузе. За 12 лет работы в ТашГУ прошла путь научного сотрудника от старшего лаборанта до декана факультета международных экономических отношений.
В 2007-2014 годах работала главным специалистом, начальником отдела, начальником управления в АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары».
С 2014 года была приглашена в Казкосмос и начала государственную службу в качестве главного эксперта Управления сопровождения проектов Аэрокосмического комитета Министерства по инвестициям и развитию РК.
С 2015 года по настоящее время занимала должность руководителя Управления дистанционного зондирования Земли, навигации и производства космической техники Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК.
В 2020 году награждена отраслевой медалью «За вклад в развитие космической отрасли».
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