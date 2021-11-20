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Заместителем председателя Казкосмоса впервые назначена женщина

20 Ноября 2021 22:21
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Заместителем председателя Казкосмоса впервые назначена женщина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом руководителя аппарата Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК Разия Буралхиева назначена на должность заместителя председателя Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Разия Буралхиева родилась в 1962 году в Шымкенте. После окончания механико-математического факультета Ташкентского государственного университета (ТашГУ) имени В.И. Ленина в 1984 году начала свою трудовую деятельность в том же вузе. За 12 лет работы в ТашГУ прошла путь научного сотрудника от старшего лаборанта до декана факультета международных экономических отношений.

В 2007-2014 годах работала главным специалистом, начальником отдела, начальником управления в АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары».

С 2014 года была приглашена в Казкосмос и начала государственную службу в качестве главного эксперта Управления сопровождения проектов Аэрокосмического комитета Министерства по инвестициям и развитию РК.

С 2015 года по настоящее время занимала должность руководителя Управления дистанционного зондирования Земли, навигации и производства космической техники Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК.

В 2020 году награждена отраслевой медалью «За вклад в развитие космической отрасли».



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#Назначения   #Космос  
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Автор:

Сара Кабикызы

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